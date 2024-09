Il consumo di sostanze stupefacenti è diffuso tra i giovani: si stima che il 30% degli adolescenti tra i 13 e i 18 anni ne faccia uso.

Un’indagine condotta dall’associazione Road to green 2020 ha rivelato che il 30% degli adolescenti tra i 13 e i 18 anni utilizza droghe. L’associazione, nota per aver promosso il progetto Legal love, ha condotto l’indagine tra marzo e giugno 2024, prendendo in esame gli studenti di scuole in tutta l’Italia. L’analisi ha evidenziato un’accelerazione negli adolescenti riguardo l’uso di droghe, alcol, comportamenti sessuali rischiosi e bullismo. I risultati del recente sondaggio “Legal love” hanno messo in allerta la comunità, poiché il 30% degli studenti tra 13 e 18 anni ha un consumo regolare di droghe.