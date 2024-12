Il dialetto come espressione di identità

In un contesto in cui le lingue ufficiali tendono a dominare le conversazioni pubbliche, il dialetto sudtirolese emerge come un simbolo di resistenza e identità culturale. Hannes Rabensteiner, consigliere provinciale della Süd-Tiroler Freiheit, ha recentemente sollevato un acceso dibattito sull’uso del dialetto in aula, rispondendo con fermezza alle critiche ricevute. “Il dialetto è la lingua del popolo”, afferma Rabensteiner, sottolineando come esso rappresenti un legame diretto con la comunità e le sue tradizioni.

Le polemiche sull’uso dell’Hochdeutsch

La proposta dei Verdi di imporre l’Hochdeutsch, la lingua standard tedesca, nel Consiglio ha suscitato reazioni contrastanti. Rabensteiner respinge l’idea che l’uso del dialetto possa ostacolare la comunicazione, affermando che la traduzione simultanea tra tedesco e italiano non è compromessa dal suo modo di esprimersi. “Parlare il dialetto non significa rinunciare alla competenza linguistica”, sottolinea, evidenziando come il dialetto non sia solo una forma di comunicazione, ma un patrimonio culturale da preservare.

Un patrimonio da trasmettere

Rabensteiner invita i genitori a trasmettere il dialetto ai propri figli, considerandolo un elemento fondamentale della loro identità. “Coltivare il dialetto è come preservare una tradizione viva”, afferma, richiamando l’attenzione sull’importanza di mantenere vive le radici culturali. In un’epoca in cui le identità locali rischiano di essere appiattite dalla globalizzazione, il dialetto sudtirolese si erge come un baluardo di diversità e unicità.

Il futuro del dialetto in Sudtirolo

La questione del dialetto non è solo una questione linguistica, ma tocca le corde più profonde dell’identità culturale. Rabensteiner, con il suo impegno, rappresenta una voce che si oppone all’omologazione linguistica e culturale. La sua posizione invita a riflettere sull’importanza di valorizzare le lingue locali, non solo come strumenti di comunicazione, ma come veri e propri custodi della storia e delle tradizioni di un popolo. La sfida per il futuro sarà quella di trovare un equilibrio tra l’uso delle lingue ufficiali e la valorizzazione del dialetto, affinché quest’ultimo continui a vivere e a prosperare nelle generazioni a venire.