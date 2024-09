Il Fvg è in stato di allerta gialla a causa delle previsioni di piogge e tempeste.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un avviso meteo giallo per intense precipitazioni, temporali e forti raffiche di vento, in vigore dalle 20:00 di oggi fino alle 6:00 di venerdì. Un fronte freddo dal Nord Europa causerà maltempo, iniziando con temporali locali stasera, seguiti da piogge intense e ulteriori temporali domani. Il vento da Sud lungo la costa potrebbe causare una breve mareggiata, mentre un vento da Nord soffierà in pianura e sui monti, trasformandosi in Bora forte sulla costa. Neve prevista dalle tarda giornata, toccando i 1000 metri sulle Alpi e i 1500 metri sulle Prealpi in serata. Eventuali problemi alla rete idrografica locale, instabilità dei pendii e interruzioni della viabilità sono previsti.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un avviso meteo di livello giallo in previsione di intense precipitazioni, temporali e raffiche di vento forte. Questo avviso rimarrà in vigore dalle 20:00 di oggi fino alle 6:00 di venerdì. Il bollettino meteo segnala che su Fvg stanno fluiscono correnti instabili da sud-ovest, che si intensificheranno nel tardo pomeriggio. Un significativo fronte freddo proveniente dal Nord Europa causerà maltempo nella regione a partire da domani. Si prevede la possibilityà di temporali locali a partire da stasera, alcuni dei quali potrebbero essere particolarmente forti. Domani si aspettano piogge intense e nuovi temporali sparsi; in alcune aree, le precipitazioni potrebbero essere estremamente intense. Lungo la costa soffierà un vento costante da Sud, che potrebbe causare una breve mareggiata. Nel pomeriggio, un vento da Nord soffierà sulla pianura e sui monti, che si trasformerà in Bora forte sulla costa in serata. A partire dal pomeriggio, la neve cadrà oltre i 1500 metri sulle Alpi e i 2000 metri sulle Prealpi; in serata, l’altitudine della neve scenderà a circa 1000 metri sulle Alpi e 1500 metri sulle Prealpi. Secondo la Protezione civile, l’arrivo del maltempo potrebbe causare problemi locali alla rete idrografica minore e al sistema di drenaggio urbano, un aumento dei livelli dei fiumi, instabilità locali dei pendii, interruzioni locali della viabilità e problemi legati a possibili raffiche di vento, specialmente durante i temporali.