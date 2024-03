Il generale Masiello visita fiera LetExpo

Milano, 13 mar. – (Adnkronos) – Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Carmine Masiello, ha visitato LetExpo24, la fiera dei trasporti e della logistica sostenibili organizzata a Verona da Alis Service in collaborazione con Veronafiere. Anche quest’anno la manifestazione ospita lo Stato Maggiore della Difesa che all’edizione 2024 racconta il progetto “WoW” “Wheels on Waves” Around The World 2023, il primo giro del mondo a bordo del catamarano “Lo Spirito di Stella”, imbarcazione progettata da Andrea Stella, fondatore dell’associazione “Lo spirito di Stella” per garantire inclusione e accessibilità alle persone con disabilità. In particolare, le Forze Armate italiane partecipano all’iniziativa con gli atleti appartenenti al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (Gspd). "Il Catamarano è l'Italia in movimento – ha spiegato il generale Masiello – È un ambasciatore di valori italiani e siamo gli unici che consentiamo alle persone che hanno avuto incidenti in operazioni e addestramento di continuare a vivere l'esperienza con le stellette”.

“La difesa non lascia nessuno indietro – ha sottolineato Masiello – E non lasciare nessuno indietro vuol dire credere fermamente nei valori, perché la forza di volontà si basa su valori che ci danno la forza per andare avanti. Valori che appartengono al mondo militare, comuni a molte persone. Il catamarano è un momento di aggregazione, è il momento in cui si forma lo spirito di squadra e il momento in cui si formano legami che rimangono poi per la vita. Ed è un po' l'essenza del nostro mondo militare", ha concluso.