La realtà di Caivano: un appello alla verità

Negli ultimi anni, Caivano è diventata un simbolo del degrado e della criminalità in Italia. Tuttavia, le parole di don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde, offrono una prospettiva diversa. In risposta alle affermazioni di Roberto Saviano, che ha descritto gli omicidi come il fallimento del modello Caivano, Patriciello invita a guardare oltre gli stereotipi e a considerare il contesto complesso in cui vivono le persone di questa comunità.

Un passato difficile e un presente incerto

Don Patriciello ricorda che, da quasi vent’anni, la situazione a Caivano è peggiorata. “Lasciato a se stesso, il degrado peggiora; l’ammalato si aggrava e muore”. Queste parole evidenziano la necessità di un intervento concreto e duraturo. Il parroco ha chiesto aiuto a tutti, senza distinzione di colori politici, sottolineando che il problema non è solo politico, ma sociale e culturale. La sua richiesta di aiuto è stata ascoltata, almeno in parte, dal presidente del Consiglio, che ha visitato la zona, ma Patriciello sa che il lavoro da fare è ancora enorme.

Un futuro possibile: il cambiamento è in atto

Nonostante le difficoltà, ci sono segnali di cambiamento. Don Patriciello afferma che il Parco Verde non è più una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa. “Qualcosa si muove”, dice, riconoscendo gli sforzi fatti da chi ha deciso di affrontare la situazione. La visita di Giorgia Meloni, che ha risposto al suo appello, è un passo importante, ma il parroco avverte che i miracoli non possono avvenire in un anno. È necessaria una visione a lungo termine e un impegno costante da parte di tutti.

La responsabilità di tutti: un invito alla riflessione

Don Patriciello conclude il suo appello invitando Saviano e tutti noi a riflettere sulla responsabilità collettiva. “Se vuoi bene al tuo popolo, non remare contro”. Questo è un invito a non cadere nella trappola degli stereotipi, ma a cercare la verità e a lavorare insieme per un futuro migliore. La comunità di Caivano ha bisogno di supporto, comprensione e, soprattutto, di azioni concrete per affrontare le sfide che la attendono.