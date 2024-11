Un anniversario significativo

Il 150° anniversario dei rapporti diplomatici tra Messico e Italia rappresenta un’importante occasione per celebrare non solo la storia, ma anche la cultura gastronomica di entrambi i Paesi. La Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione del IX Forum mondiale della gastronomia messicana, un evento che si svolgerà dal 29 novembre al 3 dicembre, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la cucina tradizionale messicana, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Un progetto di collaborazione

Quest’anno, il forum si concentrerà sul tema ‘Messico-Italia, Michoacán e Calabria: due cucine regionali che irradiano saggezza’. Questo progetto coinvolge attivamente la Calabria, in particolare i borghi di Altomonte e Gerace, creando un ponte culturale tra le due tradizioni culinarie. La kermesse, che include anche la Spagna, è frutto della collaborazione tra Gloria Lopez Morales, presidente del Conservatorio de la Cultura gastronomica mexicana, e Patrizia Nardi, esperta di patrimonio culturale Unesco. Insieme, hanno lavorato a stretto contatto con l’Ambasciata del Messico in Italia per realizzare questo evento di grande rilevanza.

Un incontro di esperti

Il IX Forum mondiale non sarà solo un evento di celebrazione, ma anche un’importante occasione di dialogo e confronto tra esperti del settore. Partecipano istituzioni dei due Paesi, esperti Unesco, cuochi tradizionali, chef e professionisti della cucina messicana, spagnola, italiana e calabrese. Questo incontro mira a tracciare le linee guida per una strategia comune, che sarà formalizzata attraverso la ‘Carta di Reggio Calabria’, una dichiarazione d’intenti che verrà firmata il 3 dicembre. Tale documento rappresenterà un passo fondamentale verso la diplomazia culturale, con l’obiettivo di avviare nel 2025 azioni concrete legate alla cucina tradizionale e al patrimonio Unesco.

Unione di culture

L’ambasciatore messicano in Italia, Carlos Garcia de Alba, ha sottolineato l’importanza di questo forum, evidenziando come l’unione di due superpotenze culturali come il Messico e l’Italia possa generare risultati straordinari. Le cucine di Michoacán e Calabria, entrambe rinomate per la loro ricchezza e varietà, rappresentano una vera e propria ricetta di successo per il dialogo interculturale. Questo evento non solo celebra la gastronomia, ma promuove anche un incontro tra culture diverse, creando opportunità di apprendimento e scambio.