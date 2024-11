Un mercato in espansione

Negli ultimi anni, il mercato dei fuochi d’artificio illegali ha visto una crescita esponenziale, alimentata principalmente dalla diffusione di internet e dei social media. Questi canali non solo facilitano il contatto tra venditori e acquirenti, ma offrono anche un’anonimato che attira molti consumatori. Le piattaforme online diventano così il terreno fertile per un commercio che, sebbene illegale, continua a prosperare, specialmente durante il periodo natalizio, quando la domanda aumenta notevolmente.

Incidenti e sicurezza pubblica

Nonostante gli incidenti legati all’uso di fuochi d’artificio illegali siano in aumento, questo non sembra influenzare le vendite. Le forze dell’ordine, infatti, stanno intensificando i controlli e i sequestri, ma il mercato continua a resistere. Solo in Campania, i carabinieri stimano un indotto che supera i trenta milioni di euro all’anno. Questo dato mette in luce non solo la vastità del fenomeno, ma anche la necessità di un intervento più incisivo da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza pubblica.

Il ruolo dei social media

I social media giocano un ruolo cruciale nella diffusione di questo mercato. Attraverso gruppi e pagine dedicate, i venditori possono facilmente raggiungere un vasto pubblico, promuovendo i loro prodotti senza alcun timore di essere scoperti. Questa dinamica ha portato a una normalizzazione dell’uso di fuochi d’artificio illegali, rendendoli accessibili a un numero sempre maggiore di persone, incluse le fasce più giovani della popolazione. La facilità con cui si possono acquistare questi articoli rappresenta una sfida significativa per le autorità, che devono affrontare un fenomeno in continua evoluzione.