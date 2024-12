Una lettera di speranza e vicinanza

In un momento di grande difficoltà per la Chiesa in Nicaragua, Papa Francesco ha deciso di inviare una lettera ai fedeli, esprimendo il suo affetto e la sua solidarietà. La situazione nel Paese, caratterizzata da repressione e violazioni dei diritti umani, ha portato all’espulsione di numerosi vescovi e religiosi. In questo contesto, il Pontefice ha voluto ribadire l’importanza della fede e della speranza, elementi fondamentali per affrontare le avversità.

Il richiamo alla fede

“Cari fratelli e sorelle in Cristo dell’amata Chiesa in Nicaragua”, inizia la lettera, in cui il Papa sottolinea il legame speciale con il popolo nicaraguense, noto per il suo amore verso Dio. La lettera è stata scritta in occasione della Novena dell’Immacolata Concezione, un momento di riflessione e preghiera che invita i fedeli a rinnovare la propria fede. Papa Francesco ricorda che, anche nei momenti più bui, è fondamentale non perdere la fiducia nella Provvidenza divina, che guida e sostiene i credenti.

Un messaggio di incoraggiamento

Il Pontefice esorta i fedeli a mantenere viva la speranza, affermando che “la fede e la speranza operano miracoli”. Questo messaggio di incoraggiamento è particolarmente significativo in un periodo in cui molti si sentono smarriti e privati della libertà di espressione. La celebrazione dell’Immacolata, secondo Papa Francesco, deve servire da stimolo per affrontare le difficoltà quotidiane e prepararsi all’apertura del Giubileo del 2025. La sua “vicinanza” e “incessante preghiera” sono un segno tangibile del supporto che il Papa offre a una comunità sofferente.