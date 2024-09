Il Pontefice si sta riposando a causa di un 'stato influenzale leggero'.

A causa di un malore influenzale e in vista di un viaggio programmato, le udienze pontificie del giorno sono state annullate, come riportato dal servizio di stampa vaticano. Il Papa ha previsto un viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio dal 26 al 29 settembre.

