Un’accoglienza calorosa per i meno fortunati

Nel cuore di Trastevere, la Casa dell’Amicizia di Sant’Egidio si trasforma in un rifugio per i più vulnerabili della società. In occasione dell’Epifania, un evento speciale è stato organizzato per accogliere anziani, senza fissa dimora e persone in difficoltà. Questo pranzo solidale non è solo un momento di convivialità, ma rappresenta un gesto di amore e attenzione verso chi vive ai margini.

Un menù ricco di tradizione e calore umano

Il menù del pranzo è un omaggio alla tradizione culinaria italiana, con piatti che evocano il calore delle feste. Gli ospiti possono gustare antipasti all’italiana, lasagne fatte in casa, arrosto di tacchino accompagnato da verdure fresche e dolci tipici del periodo natalizio. Ogni piatto è preparato con cura, non solo per soddisfare il palato, ma anche per trasmettere un senso di appartenenza e comunità. La tavola è imbandita con amore, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

La tombola: un momento di divertimento e socializzazione

Alla fine del pranzo, non può mancare la tombola, un gioco che unisce e diverte. Questo momento ludico rappresenta un’opportunità per socializzare, ridere e dimenticare, anche solo per un attimo, le difficoltà quotidiane. La tombola diventa così un simbolo di speranza e di gioia, un modo per rafforzare i legami tra le persone e creare ricordi positivi. In un mondo spesso caratterizzato da indifferenza, eventi come questo dimostrano che la solidarietà e l’umanità possono ancora prevalere.