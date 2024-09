Il preside di un liceo ha convocato 200 candidati per 4 posti di supplenti ma non ha ricevuto alcuna risposta.

Il Liceo Montessori di Roma, guidato dalla preside Anna Maria De Luca, sta affrontando difficoltà nel reperire 4 insegnanti di Latino ed Italiano, nonostante abbiano inviato oltre 200 richieste. Le graduatorie Gae sono esaurite e nessun candidato dalla seconda fascia ha risposto, mentre solo uno dalla terza fascia ha risposto in modo incompleto. Il termine ultimo per l'assunzione è domani. Nonostante la scuola sia facilmente raggiungibile, grazie alla sua vicinanza con la metropolitana, l'istituto non ha ancora ricevuto le domande aspettate. La preside De Luca si interroga sulla discrepanza tra i numeri dei lavoratori precari riportati dai media e l'assenza di candidature.

