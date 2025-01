Il presidente Mattarella in visita a Caivano per sostenere la comunità

Il presidente Mattarella in visita a Caivano per sostenere la comunità

Un incontro significativo nella parrocchia di Caivano

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha recentemente visitato la parrocchia del Parco Verde di Caivano, un gesto che sottolinea l’importanza del legame tra le istituzioni e le comunità locali. Accompagnato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, il Capo dello Stato ha partecipato a una Messa presieduta da don Maurizio Patriciello, un sacerdote noto per il suo impegno sociale e pastorale nella zona. Questo incontro non è stato solo un momento di celebrazione religiosa, ma anche un’opportunità per il presidente di esprimere la sua vicinanza ai cittadini e, in particolare, ai più giovani.

Messaggi di speranza e impegno per il futuro

Al termine della Messa, Mattarella ha preso la parola, ringraziando don Patriciello per il suo operato e formulando auguri speciali alla comunità di Caivano. “Gli auguri non sono per l’anno appena cominciato, ma per i bambini e i ragazzi”, ha affermato il presidente, sottolineando l’importanza di investire nel futuro delle nuove generazioni. Ha evidenziato come su di loro gravino le speranze di una società migliore, esprimendo la necessità di garantire loro un futuro di crescita, impegno e benessere.

Un appello alla comunità per un futuro migliore

Mattarella ha ribadito l’importanza di creare un ambiente favorevole per i giovani, dove possano sviluppare le proprie potenzialità e aspirazioni. “È fondamentale che i bambini e i ragazzi possano contare su opportunità di cultura e impegno professionale”, ha dichiarato, lanciando un appello a tutti i membri della comunità affinché si uniscano per costruire un futuro migliore. La visita del presidente non è stata solo un gesto simbolico, ma un invito concreto a riflettere sulle responsabilità collettive verso le nuove generazioni.

La calorosa accoglienza ricevuta da Mattarella da parte dei fedeli, che hanno avuto l’opportunità di scattare foto con lui e don Patriciello, testimonia l’affetto e la gratitudine della comunità verso le istituzioni. Questo incontro rappresenta un passo importante per rafforzare il dialogo tra il governo e i cittadini, specialmente in contesti difficili come quello di Caivano, dove le sfide sociali ed economiche sono molteplici.