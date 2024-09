Il ragazzo di 14 anni di Nuoro che è sopravvissuto ha dichiarato: "Mi sono simulato come se fossi morto".

Il 14enne che è sopravvissuto al massacro a Nuoro ha dichiarato di aver simulato la morte per scamparla. Dopo aver permesso ai carabinieri di entrare in casa in risposta all'allarme dei vicini, ha rivelato che "c'erano grida ovunque". Attualmente è ricoverato al dipartimento di Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Francesco di Nuoro per rimuovere alcuni frammenti dalla mascella.

