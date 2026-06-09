Il Real Madrid vuole Alvarez, l'offerta choc bocciata dall'Atletico

(Adnkronos) –

Il Real Madrid offre 150 milioni per Julian Alvarez. L’Atletico Madrid non solo dice no, ma sfotte pure i cugini smontando la trattativa con una serie di tweet irriverenti. Il Real, che ha appena rieletto Florentino Perez presidente, si affida ad un comunicato ‘vecchio stile’: “Il Real Madrid comunica che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un’offerta di 150 milioni di euro all’Atlético de Madrid per i diritti su Julian Alvarez.

Dopo aver esaminato e valutato l’offerta, l’Atletico Madrid ha ringraziato il Real Madrid, data la buona relazione tra i due club, e l’ha respinta, invocando la clausola rescissoria del giocatore”.

L’Atletico Madrid replica su X, con una linea decisamente più ‘briosa’. I colchoneros diffondono un “comunicato ufficiale con le nostre precisazioni sul comunicato ufficiale dei nostri vicini del Real Madrid” e snocciolano 4 punti: “1.

Vi hanno tagliato il video del Papa dove diceva che era anche del Atletico. 2. Avrete confuso l’educazione con la gratitudine, ma perché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo per nulla. 3. Non studiamo né valutiamo alcuna offerta per Julián. 4. Come potremmo non andare d’accordo, se ci fate ridere ancora di più del Barcellona.

P.S. Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, cercate di smettere di “rubare” giocatori dalla nostra Academy. Grazie mille”, dice l’Atletico.

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