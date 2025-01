La memoria storica in pericolo

In occasione della Giornata della Memoria, la senatrice a vita Liliana Segre ha lanciato un allarme preoccupante riguardo alla possibilità che la Shoah venga dimenticata. Durante un’intervista con Marco Vigevani, presidente del comitato eventi del Memoriale della Shoah, Segre ha sottolineato come il rischio di ridurre questa tragedia a una semplice nota nei libri di storia sia concreto. La sua esperienza personale come sopravvissuta ad Auschwitz le conferisce una prospettiva unica e inquietante sulla questione.

Il parallelo con Orwell

Segre ha paragonato la situazione attuale a quanto descritto nel romanzo 1984 di George Orwell, dove la storia viene riscritta per adattarsi agli interessi del governo. “Una volta che gli ultimi superstiti saranno scomparsi, temo che la Shoah diventi solo una riga in un libro di storia, una data imprecisa”, ha affermato. Questa riflessione mette in luce la fragilità della memoria storica e l’importanza di preservare le testimonianze dirette.

Indifferenza e dimenticanza

La senatrice ha evidenziato come l’indifferenza sia un fattore chiave nella possibile dimenticanza della Shoah. “Ci sono interessi superiori che spingono a non parlarne più”, ha dichiarato, sottolineando che la storia rischia di essere ridotta a un semplice elenco di date. La sua convinzione è che, senza un’adeguata attenzione e sensibilizzazione, le generazioni future potrebbero non avere una comprensione completa di ciò che è realmente accaduto.

Attacchi e resistenza

Nonostante le sue preoccupazioni, Segre continua a ricevere attacchi, soprattutto sui social media, in risposta alla proiezione del documentario “Liliana”, dedicato alla sua vita. Questo dimostra quanto sia ancora attuale il dibattito sulla memoria storica e sull’importanza di raccontare e preservare le esperienze dei sopravvissuti. La senatrice ha sempre sostenuto che la storia deve essere insegnata con passione e rigore, affinché non venga mai dimenticata.