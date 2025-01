Un incidente drammatico nel lago ghiacciato

Massimo Sestini, noto fotoreporter toscano, ha vissuto un’esperienza drammatica che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo del giornalismo e i suoi cari. Sabato scorso, durante un’immersione nel lago ghiacciato di Laveno, Sestini ha accusato un malore, perdendo i sensi mentre si trovava sott’acqua. Il fotografo, famoso per il suo lavoro che ha vinto il prestigioso World Press Photo nel 2015, stava utilizzando una speciale macchina fotografica per il suo progetto “Under ice” quando è stato colpito da uno shock termico. La guardia costiera, intervenuta prontamente, ha effettuato un salvataggio eroico, riportandolo a riva e avviando le manovre di rianimazione.

Il risveglio dal coma farmacologico

Dopo giorni di apprensione, i medici dell’ospedale Santa Chiara di Trento hanno comunicato che Sestini si è risvegliato dal coma farmacologico. Le sue prime parole, cariche di emozione, sono state dedicate ai soccorritori: “Dove sono i ragazzi che mi hanno salvato?”. Questo risveglio è stato descritto dai medici come “una ripresa sorprendente, incredibile”, considerando le gravi condizioni in cui era stato ricoverato. La notizia ha portato un’ondata di sollievo tra familiari e amici, che non hanno mai smesso di sperare in un recupero.

Il supporto dei cari e il percorso di recupero

La famiglia di Sestini ha vissuto momenti di grande angoscia, accorrendo al suo fianco in ospedale. L’atmosfera era carica di tensione, ma anche di speranza. Con il passare dei giorni, il cauto ottimismo dei medici ha iniziato a prendere piede, culminando nell’operazione di estubazione che ha segnato un passo fondamentale nel suo percorso di recupero. Nonostante il miglioramento, la prognosi rimane riservata, e i medici continueranno a monitorare attentamente la sua situazione. La comunità giornalistica e i suoi sostenitori attendono con ansia ulteriori aggiornamenti, sperando in una completa guarigione per il fotografo che ha dedicato la sua vita a catturare la bellezza e la verità attraverso l’obiettivo.