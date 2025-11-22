Imprese, Urso: "Transizione 5.0? E' stato dipinto come brutto anatroccolo"

Milano, 21 nov.(Adnkronos) - "Abbiamo messo a disposizione" delle imprese Transizione 5.0, "anche quando dovevamo contrastare noi e loro insieme la campagna di disinformazione che proseguiva martellante, per mesi, per far apparire quello strumento non confacente alle nostre imprese&qu...

Milano, 21 nov.(Adnkronos) – "Abbiamo messo a disposizione" delle imprese Transizione 5.0, "anche quando dovevamo contrastare noi e loro insieme la campagna di disinformazione che proseguiva martellante, per mesi, per far apparire quello strumento non confacente alle nostre imprese". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in videocollegamento al Forum della distribuzione moderna 2025 a Milano.

"Lo hanno dipinto come il brutto anatroccolo che tutti dovevano rifuggire e che non serviva a nessuno, salvo poi oggi scoprire improvvisamente che quel brutto anatroccolo era incompreso, era uno straordinario, ineguagliabile cigno che tutti vogliono accanto, che tutti vogliono utilizzare", ha sottolineato.

"Transizione 5.0, contravvenendo le stime che ci erano state presentate, ha superato la soglia dei 4 miliardi di euro di prenotazioni. Se a queste aggiungiamo quelle di Transizione 4.0, arriviamo a 6,3 miliardi, cifra che continuerà a crescere", ha detto ancora il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso. "Con l'emendamento alla legge di Bilancio in corso renderemo pienamente operativo, dal 1 gennaio 2026, il nuovo piano Transizione 5.0".

"I dati di ottobre sono di conforto e soprattutto per le famiglie italiane che stanno recuperando potere d’acquisto", ha spiegato Urso. "Il Governo riconosce il ruolo e il valore della vostra associazione (ndr: Federdistribuzione). L’iniziativa del carrello Tricolore ha rappresentato un modo per fare sistema nel contrastare quello che era un alto tasso di inflazione e ha portato a risultati concreti. "I dati di oggi dicono che l’inflazione in Italia è stabile, anzi in diminuzione, strutturalmente inferiore alla media europea", ha spiegato ancora.

"Quando siamo arrivati al governo erano tutti allarmati, innanzitutto le famiglie che vedevano il loro potere acquisto ridotto sensibilmente dalla crescente inflazione, che allora era ben al di sopra della media europea. Con questa iniziativa – che ha avuto successo grazie a voi – l’inflazione è sempre più sotto la media europea e scende ulteriormente", ha concluso il ministro.