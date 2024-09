In Lombardia è stata dichiarata l'allerta arancione a causa del maltempo, mentre in sei altre regioni italiane è in vigore l'allerta gialla.

In Lombardia è stata dichiarata l'allerta arancione a causa del maltempo, me...

In Lombardia è stata dichiarata l'allerta arancione a causa del maltempo, me...

Un'area di bassa pressione causerà nelle prossime ore precipitazioni al nord Italia e venti intensi in diverse regioni, inclusi Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano. Si prevedono anche tempeste lungo le coste e piogge diffuse in varie regioni come la Valle d'Aosta, la Liguria e la Toscana. A causa del rischio idrogeologico, è stata emessa un'allerta arancione in Lombardia, mentre un'allerta gialla è stata dichiarata in altre sei regioni tra cui Bolzano e parti di Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana.