In Lombardia è stata emessa un'allerta arancione a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

L'Ente di Protezione Civile prevede per domani, 27 settembre, un'allerta arancione per rischio idrogeologico nelle zone nord della Lombardia a causa di venti forti e piogge. Allerta gialla invece è stata annunciata per Bolzano, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e altre aree lombarde.

