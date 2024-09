In Puglia e nel sud, il Partito Democratico, sotto la guida di Schlein, ha ottenuto risultati stupefacenti.

Ci troviamo per la seconda volta in pochi mesi a Manfredonia, non solo per celebrare il trionfo, ma anche nell'ambito del festival regionale del Partito Democratico. Voglio sottolineare che in Puglia abbiamo ottenuto un successo eccezionale, diventando il partito più popolare del Sud nelle preceden...

Ci troviamo per la seconda volta in pochi mesi a Manfredonia, non solo per celebrare il trionfo, ma anche nell’ambito del festival regionale del Partito Democratico. Voglio sottolineare che in Puglia abbiamo ottenuto un successo eccezionale, diventando il partito più popolare del Sud nelle precedenti elezioni europee. Questo è quanto ha dichiarato Elly Schlein, leader del Partito Democratico, stasera a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove si svolge la festa regionale dell’Unità fino a domenica. Ecco perché, ha aggiunto, è una gioia ritornare per rivitalizzare alcune importanti cause in questi giorni di settembre, la prima delle quali è l’opposizione all’autonomia differenziata che rischia di dividere il Paese e accrescere le disuguaglianze che il sud e le aree rurali hanno già pagato troppo. Continueremo a raccogliere firme anche durante la nostra festa. Insisteremo nel chiedere un salario minimo e continueremo a sollecitare il governo sulla questione della salute pubblica. È evidente, ha concluso la leader del PD, che attualmente non esiste un governo. Sembra un episodio di “Beautiful”. Non riesco a capire come la presidente del Consiglio abbia trascorso un’ora e mezza non a occuparsi dei tempi di attesa crescenti o dei redditi effettivi degli italiani che sono sei punti più bassi del 2008, ma a controllare le ricevute di Sangiuliano.