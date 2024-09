In seguito ad un attacco a un furgone portavalori in Puglia, si è verificato un enorme incidente stradale che ha lasciato quattro persone ferite.

In seguito ad un attacco a un furgone portavalori in Puglia, si è verificato...

Una rapina al furgone corazzato ha provocato una catena di collisioni coinvolgendo sette veicoli, tra macchine e camion, lungo la strada statale 16 bis tra Barletta e Margherita di Savoia questa mattina. La collisione ha dato origine a problemi di traffico, con quattro persone che sono state ferite. Il pronto soccorso del 118 ha assistito i feriti e li ha portati all’ospedale Dimiccoli di Barletta. Di questi, tre sono stati classificati come casi di gravità media (codici gialli) e uno come caso grave (codice rosso), ma fortunatamente le loro prospettive sono positive. Per garantire la sicurezza, la strada in direzione nord è stata presidiata dai vigili del fuoco.