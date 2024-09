In un episodio di "Questioni di Stile", Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, noti come "Briatoraci", hanno rilasciato un'intervista ricca di rivelazioni e battute pungenti. VIDEO

«Era un grosso equivoco tra la mia percezione su di te e la realtà… Una donna che non è modella, attrice, né altro», ma semplicemente «una bella ragazza meridionale». Questa è la scherzosa provocazione di Flavio Briatore nei confronti di Elisabetta Gregoraci, all’interno di un contesto fatto di battute pungenti, ironia e rivelazioni riguardanti una delle coppie più famose della celebrità italiana.

Tutto ciò avviene in “Questione di Stile”, uno show televisivo presentato da Gregoraci e trasmesso durante la seconda serata su Rai2, che fa il suo debutto il 26 settembre e sarà trasmesso per sei giovedì di fila. Il programma è dedicato alla moda, allo stile e allo stile di vita italiano e globale. Uno dei punti forti dello show è la rubrica “Briatoraci”, in cui la coppia apre le porte della loro abitazione per raccontare al pubblico, attraverso un’intervista piena di ironia, ciò che accade nei loro giorni quotidiani.