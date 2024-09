In una tragica catastrofe familiare nel Napoletano, una palazzina è crollata causando la morte di 4 persone, tra cui due fratelli minori.

In una tragica catastrofe familiare nel Napoletano, una palazzina è crollata...

Una famiglia è stata travolta da una tragedia in un incidente nel Napoletano. Quattro persone, tra cui due fratelli, sono morte a seguito del crollo di un palazzo, presumibilmente causato da una fuga di gas. L’ultima vittima, la nonna dei ragazzi, è stata estratta dalle rovine. Le operazioni di ricerca e soccorso sono terminate con la scoperta del suo corpo. Due sopravvissuti, un terzo bambino e il padre, sono stati ricoverati all’ospedale Cardarelli con gravi condizioni. Il padre è ancora in gravi condizioni. Il tragico incidente ha avuto luogo a Saviano e ha lasciato quattro persone morte in totale.