Un nuovo spazio per la cultura e il turismo

Oggi, Roma ha fatto un significativo passo avanti nella valorizzazione del suo patrimonio archeologico con l’inaugurazione della Nuova Passeggiata Archeologica, un progetto ambizioso che mira a trasformare l’area intorno al Colle Palatino e al Campidoglio in un percorso pedonale di grande valore culturale. Il sindaco Roberto Gualtieri, insieme all’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e alla presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, ha presentato il primo tratto di questa passeggiata, situato in via di San Teodoro, a pochi passi dal Circo Massimo.

Questo intervento non solo migliora l’estetica della zona, ma rappresenta anche un’importante opportunità per il turismo, in vista del Giubileo. Con un investimento complessivo di 2 milioni di euro, il progetto prevede la riqualificazione di 7.500 mq di strada, l’installazione di 300 mila sanpietrini e la creazione di un marciapiede che faciliterà la fruizione dell’area.

Dettagli dei lavori e impatto sulla viabilità

I lavori, iniziati a luglio e conclusi nei tempi previsti, hanno visto un attento riposizionamento dei sanpietrini e la realizzazione di un marciapiede di dimensioni variabili tra i 5 e i 7 metri. È stata mantenuta una corsia di transito per i veicoli larga 4 metri, garantendo così un equilibrio tra la mobilità pedonale e quella automobilistica. La strada, infatti, sarà percorribile anche dalle automobili, con un limite di velocità fissato a 30 km/h.

Inoltre, la progettazione ha tenuto conto dell’accessibilità degli edifici circostanti, assicurando che tutti possano godere di questo nuovo spazio. Le fasi successive dei lavori si concentreranno sulla sistemazione finale di via di San Teodoro e via del Foro Romano, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente e funzionale per residenti e turisti.

Elementi di arredo e valorizzazione del patrimonio

Una volta completati i lavori, la nuova passeggiata sarà arricchita da elementi di arredo urbano, come panchine e strumenti informativi, che renderanno l’esperienza dei visitatori ancora più coinvolgente. Il progetto, realizzato dallo studio Labics, vincitore di un concorso internazionale, punta a creare un ambiente che non solo preservi, ma esprima anche la ricchezza storica e culturale di Roma.

Questa iniziativa rappresenta un esempio di come la città possa coniugare sviluppo urbano e valorizzazione del patrimonio storico, offrendo ai cittadini e ai turisti un’esperienza unica nel cuore della capitale. Con l’avvicinarsi del Giubileo, la Nuova Passeggiata Archeologica si preannuncia come un’importante attrazione turistica, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e di promuovere una maggiore consapevolezza del valore del patrimonio culturale romano.