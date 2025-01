Un incendio che ha tenuto sveglia Novedrate

La notte scorsa, un incendio è divampato in un reparto della ditta Salice, un’azienda di Novedrate specializzata nella lavorazione dei metalli. Le fiamme, che hanno iniziato a propagarsi attorno alle 23, hanno richiesto un intervento tempestivo da parte dei vigili del fuoco, impegnati per ore nel tentativo di domare il rogo. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino all’alba, coinvolgendo diverse squadre di soccorso.

Rischio inquinamento e precauzioni per i residenti

In seguito all’incendio, il Comune di Novedrate ha emesso un avviso per i cittadini, raccomandando di tenere porte e finestre chiuse e di rimanere all’interno delle proprie abitazioni. Questa misura precauzionale è stata adottata per evitare possibili esposizioni a fumi tossici o inquinanti. Tuttavia, a tarda notte, il sindaco Serafino Grassi ha rassicurato la popolazione, dichiarando che non vi era alcun rischio di contaminazione ambientale. Le analisi effettuate hanno confermato che non ci sono stati rilasci di sostanze pericolose nell’aria.

Le cause dell’incendio e le indagini in corso

Le cause che hanno portato all’incendio sono ancora oggetto di indagine. Gli esperti stanno esaminando la scena per determinare se si sia trattato di un incidente o di un malfunzionamento tecnico. La ditta Salice, nota per la sua lunga storia nel settore della lavorazione dei metalli, ha già avviato una propria verifica interna per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo evento. Nel frattempo, i residenti possono tornare alla normalità, grazie alle rassicurazioni delle autorità locali e alla rapidità con cui i soccorsi hanno gestito la situazione.