Un incendio preoccupante

Un grave incendio si è sviluppato nel vano lavanderia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Le prime indagini indicano che il rogo potrebbe essere stato causato dal surriscaldamento di un macchinario utilizzato per la distribuzione dei camici. Il fumo denso ha rapidamente invaso i locali interrati, diffondendosi anche ai piani superiori, costringendo il personale sanitario a prendere misure drastiche per garantire la sicurezza dei pazienti.

Evacuazione dei reparti

In seguito all’incendio, è stata disposta l’evacuazione di alcuni reparti, in particolare quelli di chirurgia, neurochirurgia e oculistica. I pazienti sono stati trasferiti in altre unità per evitare rischi legati all’inalazione di fumi tossici. La situazione ha creato un certo allarmismo tra i familiari dei pazienti, che sono stati informati delle operazioni in corso e delle misure di sicurezza adottate. L’attività operatoria è stata sospesa fino a nuovo avviso, mentre il personale dell’ospedale ha lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza di tutti.

Intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e ripristinare la sicurezza dell’area. La polizia ha anche svolto un ruolo fondamentale, coordinando le operazioni di evacuazione e garantendo che non ci fossero intralci per i mezzi di emergenza. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incendio e valutare eventuali responsabilità. La sicurezza dei pazienti e del personale rimane la priorità assoluta, e si stanno già pianificando le misure necessarie per evitare che incidenti simili possano ripetersi in futuro.