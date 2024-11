Incendio devastante a Milano: vigili del fuoco in azione per domare le fiamme

Un incendio che ha scosso la periferia milanese

Nella serata di ieri, un violento incendio ha colpito un’officina situata in via Lisiade Pedroni, alla periferia di Milano. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’edificio di due piani, costringendo i vigili del fuoco a un intervento massiccio per domare il rogo. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma l’evento ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Il Comando dei vigili del fuoco di Milano ha risposto prontamente alla chiamata di emergenza, inviando ben 13 equipaggi sul luogo dell’incendio. Tra i mezzi utilizzati per affrontare la situazione, figurano un carro soccorso, un carro schiuma, un carro aria e un’autoscala. L’operazione di spegnimento è stata complessa e ha richiesto l’impiego di diverse ore, con i pompieri che hanno lavorato incessantemente per mettere in sicurezza l’area e contenere le fiamme.

Evacuazione e sicurezza dei cittadini

Durante le operazioni di soccorso, lo stabile è stato evacuato, e tutte le dieci persone presenti all’interno sono state messe in sicurezza. Fortunatamente, nessuno è stato portato in ospedale, ma la situazione ha creato momenti di tensione e paura tra i residenti. I vigili del fuoco hanno avvertito che le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento del fuoco si sarebbero protratte per diverse ore, sottolineando l’importanza di mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità competenti.