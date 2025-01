Incendio devastante allo stabilimento Mazzocchia: fiamme e fumo nero

Un pomeriggio di paura a Frosinone

Oggi, nel primo pomeriggio, un violento incendio ha colpito lo stabilimento Mazzocchia, noto per la costruzione e vendita di camion per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Le fiamme sono divampate poco dopo le 14, in una delle aree di produzione situate in via Enrico Fermi, nella zona industriale di Frosinone. La rapidità con cui l’incendio si è propagato ha sorpreso i presenti, generando una densa colonna di fumo nero che ha invaso l’area circostante, visibile anche a distanza.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Immediatamente dopo l’allerta, i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state complesse, a causa della natura dei materiali coinvolti e della struttura dello stabilimento. I pompieri hanno lavorato incessantemente per contenere l’incendio e prevenire che si propagasse ad altre aree industriali vicine. La situazione ha richiesto l’evacuazione di alcune zone limitrofe per garantire la sicurezza dei residenti e dei lavoratori.

Cause e danni ancora sconosciuti

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali riguardo alle cause che hanno scatenato l’incendio. Le autorità competenti stanno avviando un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. Inoltre, non è ancora possibile stimare l’entità dei danni subiti dallo stabilimento. La Mazzocchia, un’azienda storica nel settore della raccolta dei rifiuti, potrebbe subire gravi ripercussioni a seguito di questo evento. La comunità locale è in attesa di aggiornamenti, mentre i soccorritori continuano a lavorare per garantire la sicurezza della zona.