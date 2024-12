Incendio in un cantiere abbandonato a Roma: disagi per la metro

Un incendio in un cantiere abbandonato

Un incendio è scoppiato in un cantiere abbandonato situato all’altezza di viale Giorgio Washington, nei pressi di villa Borghese, nel cuore di Roma. Le fiamme, visibili da lontano, hanno rapidamente attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità locali. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare il rogo, mentre i carabinieri hanno messo in atto le misure di sicurezza necessarie per garantire l’incolumità dei cittadini.

Disagi per i pendolari della metro A

Il fumo denso generato dall’incendio ha invaso le stazioni della metro A, costringendo le autorità a chiudere momentaneamente le fermate Flaminio e Spagna. Questa situazione ha creato notevoli disagi per i pendolari e i turisti che si trovavano nella zona. La chiusura delle fermate ha comportato un aumento del traffico e un rallentamento nei trasporti pubblici, rendendo difficile per molti raggiungere le loro destinazioni.

Interventi e accertamenti in corso

Fortunatamente, non si registrano feriti a seguito dell’incendio. Le autorità competenti stanno attualmente effettuando accertamenti per determinare le cause del rogo e valutare i danni subiti dal cantiere. La situazione è sotto controllo, ma i vigili del fuoco continuano a monitorare l’area per prevenire eventuali riaccensioni. La comunità locale è in attesa di aggiornamenti sulle tempistiche di riapertura delle fermate della metro e sulla situazione generale del cantiere.