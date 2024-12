Un incendio devastante nel cuore della notte

Nella notte scorsa, un incendio ha colpito un garage di un condominio a Cervignano, in provincia di Udine, causando il panico tra i residenti. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno intrappolato 32 persone all’interno dell’edificio, costringendole a rifugiarsi ai piani superiori in attesa dei soccorsi. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici e sulla prontezza delle emergenze.

Intervento tempestivo dei soccorsi

La centrale operativa Sores Fvg ha attivato l’emergenza sanitaria, inviando sul posto un elicottero notturno, un’auto medica e tre ambulanze. I soccorritori hanno anche utilizzato pulmini della Croce Rossa per il trasporto dei pazienti meno gravi. Tutti i 32 intossicati sono stati visitati presso l’ambulatorio della Croce Verde di Cervignano, situato di fronte al condominio interessato dall’incendio. I pazienti sono stati poi trasferiti negli ospedali della zona, con diversi codici di emergenza, a testimonianza della gravità della situazione.

Le conseguenze dell’incendio e le indagini in corso

Il bilancio dell’incendio è stato significativo, con 32 persone intossicate e diverse di esse trasportate in ospedali di Palmanova, Monfalcone e Trieste. Le autorità sanitarie hanno confermato che tra i pazienti ci sono anche bambini, alcuni dei quali molto piccoli. L’incendio è stato domato in poche ore dai vigili del fuoco, che sono intervenuti con numerosi mezzi. Attualmente, i carabinieri hanno avviato un’indagine per determinare le cause che hanno portato all’accaduto, un aspetto cruciale per garantire la sicurezza della comunità e prevenire futuri incidenti simili.