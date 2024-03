Inchiesta Perugia: Il Tempo, 'dossier per affossare corsa al Colle Berlusconi'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Tra le centinaia di vittime delle ricerche illegali nel sistema analisti a disposizione del finanziere Pasquale Striano, ci sarebbe anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Dall’analisi delle date della ricerca di segnalazioni di operazioni sospette e la condivisione di quei documenti con i giornalisti del Domani, emergerebbe che informazioni su Berlusconi sono state recapitate ai giornalisti nel frangente dell'elezione del Presidente della Repubblica, dal 24 al 29 gennaio 2022 quando Silvio Berlusconi era tra i papabili del centrodestra per il Colle. A rivelarlo è il quotidiano Il Tempo diretto da Tommaso Cerno.

Si legge: "Tra i contenuti delle 58 'segnalazioni di operazioni sospette utilizzate nella redazione di numerosi articoli stampa editi da Tizian e pubblicati sul quotidiano Domani', scrive il procuratore Cantone agli atti dell'inchiesta di Perugia, c'è la numero UF202000000001009998 del 20 gennaio 2022, che il tenente della Finanza Striano ha condiviso con l'amico giornalista, e corrisponde al nominativo di Llupo Julinda".

Secondo la ricostruzione, è proprio su di Llupo Julinda che il 20 gennaio 2022 "il Domani esce con l'esclusiva 'Quirinal Papi', dal titolo: 'Berlusconi e i soldi alla donna misteriosa, i sospetti dell’antiriciclaggio'. Nell'articolo – scrive Il Tempo – si legge che 'l’ultimo mistero di Silvio Berlusconi si chiama Julinda Llupo. Una ragazza classe 1987 nata a Tirana, in Albania, e da anni residente in Italia, di cui finora non si sapeva nulla'. E snocciolano un fiume di denaro, ben 70mila euro che l’ex premier avrebbe versato in più tranche alla sconosciuta, la quale ha una sua società e gestisce una serie di affittacamere a Roma. Un pagamento arrivato in nove 'rate', versamenti partiti dal conto del Cav con causali 'prestito' o 'regalo', durante il primo anno della pandemia e in pieno processo Ruby ter". A gettare ulteriori ombre il fatto che "la Llupo ha usato quei soldi per pagare l’affitto di un appartamento di proprietà di Cosimo D’Arrigo, un giudice di Cassazione che nel 2012 faceva parte del collegio che aveva assolto Silvio nel processo Mediatrade, quello sui presunti fondi neri di Mediaset. Le informazioni bancarie della donna misteriosa sono precise e approfondite, tanto da arrivare ai dettagli dell’ottenimento di un mutuo, che la Llupo sarebbe riuscita ad avere dalla banca partecipata da Fininvest". Nell'articolo de Il Domani, rimarca il Tempo, si parla anche di ulteriori operazioni "che Berlusconi ha fatto, tra cui l'invio di 1,1 milioni sul conto estero del cugino Giancarlo Foscale, residente in Svizzera. Sullo stesso Foscale, Striano aveva estrapolato i documenti sempre lo stesso giorno della Llupo, quello in cui il giornalista ha preparato l’articolo uscito la mattina seguente in prima pagina. Scoppia un polverone, che dura ventiquattr’ore. Perché il 22 gennaio – scrive Il Tempo – Silvio fa marcia indietro con una lettera e rinuncia al Colle: 'Ho deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale, chiedendo a quanti lo hanno proposto di rinunciare ad indicare il mio nome per la Presidenza della Repubblica'".