Inchiesta Perugia: Paita (Iv), 'in carico Parlamento vicenda con commissione inchiesta'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Sull’inchiesta di Perugia e sui dossier serve il massimo approfondimento da parte della politica, senza timori. In gioco, che si tratti di Berlusconi, di Renzi o dell’attuale governo, c’è la credibilità delle istituzioni. Il Parlamento prenda in carico la vicenda in tutte le sedi opportune, compresa una commissione di inchiesta apposita, che si occupi solo di questo. Quando avremo scoperto la verità, se esiste un sistema dietro tutto questo, avremo capito alcune cose della politica italiana, come la vicenda capitata a Matteo Renzi. Questa, per la gravità delle accuse, ha contagiato l’opinione pubblica su di lui e sulle istituzioni. Abbiamo quindi il dovere di difendere le istituzioni”. Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, nella replica alla risposta del ministro Crosetto durante il question time in Senato.

“Quello che è emerso è un quadro inquietante e sconvolgente, un ‘mercato delle Sos’, un ‘verminaio’, per citare il procuratore di Perugia Cantone. Il ministro Crosetto ha denunciato tutto, e per questo vogliamo esprimere apprezzamento per il suo gesto di coraggio. Lo stesso – ricorda Paita – che fece a suo tempo Matteo Renzi, e pensiamo alle assoluzioni di questi giorni di Tiziano Renzi e di Luca Lotti, cui va la nostra solidarietà, e alla condanna dei due carabinieri coinvolti”.