Inchiesta sulla morte di una donna all'ospedale di Brindisi

La tragedia che ha colpito Brindisi

La Procura di Brindisi ha avviato un’inchiesta sulla morte di una donna di 39 anni, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì scorsi presso l’ospedale ‘Perrino’. La notizia ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento. I familiari della vittima, profondamente colpiti dalla perdita, hanno presentato una denuncia ai carabinieri, chiedendo chiarezza e giustizia.

Il percorso della paziente

Secondo le informazioni disponibili, la donna si era recata per la prima volta all’ospedale di Francavilla Fontana il lunedì precedente, lamentando forti dolori a un fianco e nausea. Dopo una serie di controlli, era stata dimessa, ma le sue condizioni non sono migliorate. Martedì, la situazione è peggiorata e la 39enne è stata trasferita d’urgenza al ‘Perrino’. Qui, dopo ulteriori accertamenti diagnostici per una sospetta colica, è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Le indagini in corso

Al termine dell’operazione, la donna è stata trasferita nel reparto di Terapia intensiva, dove purtroppo è deceduta. La salma è attualmente custodita nel cimitero di Brindisi, a disposizione dell’autorità giudiziaria, insieme alla cartella clinica della paziente. Non è escluso che la Procura disponga un’autopsia per chiarire le cause della morte. Questo caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla qualità delle cure negli ospedali, con molti cittadini che chiedono maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle strutture sanitarie.