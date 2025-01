La denuncia di una giovane belga

La notte di Capodanno a Milano si è trasformata in un incubo per una giovane belga di 20 anni, che ha denunciato di essere stata vittima di violenze di gruppo in piazza Duomo. “Credevamo di morire”, ha raccontato la ragazza, descrivendo un’esperienza traumatica che ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla sicurezza durante eventi di massa. La denuncia ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita, cercando testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’obiettivo è quello di ricostruire la dinamica degli eventi e identificare i responsabili di queste violenze. La presenza di quasi 900 agenti schierati per garantire la sicurezza durante le celebrazioni di Capodanno rende ancora più inquietante quanto accaduto, evidenziando possibili falle nel sistema di sicurezza.

Normative e sicurezza pubblica

Quella notte, erano in vigore le normative sulle zone rosse, che limitano l’accesso e la circolazione in determinate aree per garantire la sicurezza pubblica. Tuttavia, la violenza che si è verificata in piazza Duomo ha sollevato interrogativi sulla loro efficacia. Le autorità locali sono ora sotto pressione per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro e per migliorare le misure di sicurezza durante eventi affollati. L’allontanamento di 50 persone dalla piazza durante la notte è un segnale che le forze dell’ordine stanno cercando di mantenere il controllo, ma resta da vedere se queste azioni saranno sufficienti per prevenire futuri episodi di violenza.