Inchiesta Ue: Stefano Sannino, chi è l'ambasciatore fermato con Mogherini/scheda

Bruxelles, 2 dic. (Adnkronos) – Stefano Sannino, già segretario generale del Seae (Servizio per l'azione esterna dell'Ue) e oggi direttore generale della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa, è stato fermato a Bruxelles assieme a Federica Mogherini e a una terza persona per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale, secondo quanto riferito dalla procura europea (Eppo).

Sannino, per il quale la procura europea ha ottenuto dalla Commissione europea la revoca dell'immunità, ha iniziato la sua carriera presso la Commissione nel 2002, come consigliere per le relazioni esterne e il commercio nel gabinetto dell'allora presidente Romano Prodi.

È stato Direttore per la gestione delle crisi e rappresentante della Commissione presso il Comitato politico e di sicurezza, prima di seguire Prodi nel suo secondo mandato da presidente del Consiglio, come consigliere diplomatico dal 2006 al 2008. E' stato successivamente direttore per le relazioni con l'America Latina (2008-2009) e vice-direttore generale per le Relazioni esterne incaricato di Asia e America Latina (2009-2010). E' passato poi alla Direzione generale per l'allargamento della Commissione europea, dove è stato vicedirettore generale dal 2010 al 2011 e direttore generale dall'aprile 2011 al luglio 2013.

Nello stesso anno, ha svolto il ruolo di Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, nominato dal Presidente del Consiglio italiano Enrico Letta. È stato successivamente nominato Ambasciatore d'Italia in Spagna. A febbraio 2020 Josep Borrell, Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza, lo ha nominato segretario generale aggiunto per gli affari economici e globali del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), mentre a dicembre dello stesso anno è stato nominato nuovo segretario generale del Seae, in sostituzione di Helga Schmid, ricoprendo l'incarico dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Terminato l'incarico, è ritornato nel 2025 in Commissione europea in qualità di direttore generale ad interim nel Direttorato Generale per il Medio Oriente, Nord Africa e Golfo presso la Commissione europea.