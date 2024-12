Incidente a Catanzaro, auto esce di strada e si incendia: morte due ragazze

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel corso della notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre a San Pietro a Maida, nei pressi di Catanzaro (in Calabria). Secondo quanto si apprende, pare che un’automobile, a bordo della quale c’erano cinque giovani, sia uscita di strada e abbia preso fuoco. Due ragazze hanno perso la vita.

Incidente a Catanzaro, auto esce di strada e prende fuoco: morte due ragazzeà

Erano circa le 4 del mattino della vigilia di Natale quando, per cause ancora da verificare, l’automobile che trasportava i cinque giovani ha improvvisamente sbandato sulla strada provinciale in località Guarna, a san Pietro a Maida. L’autista ha perso il controllo del mezzo che è prima uscito di strada e poi si è schiantato contro gli albari a bordo della carreggiata. Il veicolo ha preso immediatamente fuoco. Tre dei ragazzi presenti sul mezzo sono riusciti a liberarsi dalle lamiere e ad ucire dall’automobile, mentre le due ragazze non ce l’hanno fatta. Le giovani, rispettivamente di 17 e 18 anni, sono rimaste chiuse nell’automobile che prendeva fuoco e non hanno avuto scampo.

Incidente a Catanzaro, auto esce di strada e prende fuoco: l’arrivo dei soccorsi

I pompieri giunti sul posto hanno spento le fiamme che ormai circondavano il veicolo, e hanno estratto i due corpi senza vita delle giovani. Per loro non c’è stato nulla da fare: erano già morte nel momento in cui i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente. I tre ragazzi sono stati, invece, accompagnati in ospedale dai medici del 118 in evidente stato di shock.