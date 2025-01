Un incidente preoccupante in piazza Serafino Belfanti

Nel tardo pomeriggio di ieri, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di piazza Serafino Belfanti a Milano. Un autobus della linea 47, gestito da Atm, ha perso il controllo, schiantandosi contro un albero. L’episodio è avvenuto poco dopo le 18, e le cause sono attualmente in fase di accertamento. La dinamica dell’incidente ha destato preoccupazione, non solo per i feriti, ma anche per i danni alle infrastrutture circostanti.

Otto feriti e intervento di emergenza

Le conseguenze dell’incidente sono state gravi: otto persone, di età compresa tra i 21 e i 67 anni, sono rimaste ferite. Due di esse sono state trasportate in ospedale in codice giallo, segno che le loro condizioni richiedevano un’attenzione medica immediata. Sul posto sono intervenuti anche operatori medico-sanitari, che hanno utilizzato quattro ambulanze per gestire la situazione. La rapidità dell’intervento ha permesso di fornire assistenza ai feriti in tempi brevi, evitando potenziali complicazioni.

Danni alle infrastrutture e intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno dovuto utilizzare un autogru per rimuovere l’autobus schiantato. Durante le operazioni di soccorso, è emerso che l’impatto ha danneggiato anche il reggi cavo alimentazione delle linee filobus 90 e 91, creando ulteriori disagi al traffico pubblico nella zona. Questo aspetto sottolinea l’importanza di una manutenzione costante delle infrastrutture e la necessità di garantire la sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico.

Le autorità locali stanno ora indagando sulle cause dell’incidente, cercando di comprendere se ci siano stati fattori esterni o errori umani coinvolti. La sicurezza stradale rimane una priorità per la città, e questo episodio mette in luce la necessità di monitorare costantemente le condizioni di guida e le infrastrutture.