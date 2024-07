Un violento incidente stradale è avvenuto oggi poco dopo le 14 in viale Cesare Battisti, all’angolo con via Rossini a Monza.

Incidente a Monza in viale cesare battisti: quattro feriti gravi

La collisione frontale tra due moto ha causato il coinvolgimento di un’auto, con un bilancio di quattro persone coinvolte.

Un motociclista di 55 anni è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Niguarda in codice rosso, riportando gravi traumi cranici, facciali e agli arti inferiori. Un altro motociclista di 37 anni, con traumi multipli e trovato in arresto cardiocircolatorio, è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni critiche, con manovre di rianimazione in corso.

La conducente dell’auto, una donna di 53 anni, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Vimercate; non ha subito traumi evidenti ma era in stato di shock. Presente anche una ragazza di 22 anni su uno scooter che ha assistito all’incidente senza rimanere coinvolta e non ha necessitato di cure mediche.

Data la gravità dell’incidente, sul posto sono intervenuti tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso proveniente da Milano, che ha atterrato nell’ampia aiuola spartitraffico di fronte alla Villa Reale. La Polizia locale e una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.