Un episodio inquietante avvenuto in un'area non attrezzata per il bobbing

Un pomeriggio drammatico a Selvino

Oggi pomeriggio, attorno alle 15, un incidente ha scosso la tranquillità di Selvino, un comune in provincia di Bergamo. Una donna di 41 anni, residente a San Donato Milanese, è stata travolta da un bob guidato da un bambino. L’impatto è stato violento, tanto che la donna è caduta a terra, battendo la testa e perdendo i sensi. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle aree dedicate a queste attività ricreative, spesso non regolamentate.

Le conseguenze dell’incidente

Immediatamente soccorsa dal personale del 118, la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano tramite elisoccorso. Le sue condizioni sono state valutate come serie, ma non in pericolo di vita. La rapidità dell’intervento medico ha senza dubbio contribuito a evitare conseguenze più gravi. Tuttavia, l’incidente ha messo in luce la mancanza di controlli in un’area non attrezzata per la pratica del bobbing, dove si sono verificati episodi simili in passato.

Indagini in corso per identificare il responsabile

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, sono intervenute sul luogo dell’incidente su richiesta del 118. Nonostante la presenza di testimoni, nessuno è stato in grado di fornire informazioni utili per identificare il bambino alla guida del bob. Questo ha complicato ulteriormente le indagini, poiché senza una descrizione chiara è difficile risalire al responsabile. I carabinieri stanno attualmente esaminando la situazione per cercare di rintracciare il giovane e capire le dinamiche esatte dell’incidente.

La sicurezza nelle aree ricreative

Questo episodio solleva un’importante questione riguardo alla sicurezza nelle aree ricreative non ufficiali. Molti comuni, tra cui Selvino, non dispongono di regolamentazioni chiare per l’uso di bob e slittini, lasciando gli utenti a gestire situazioni potenzialmente pericolose senza alcuna supervisione. È fondamentale che le autorità locali considerino l’implementazione di misure di sicurezza più rigorose per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di tutti, in particolare dei più giovani.