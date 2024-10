Incidente A8 Gallarate: una donna è rimasta ferita in un sinistro tra Gallarate e A36, causando forti rallentamenti e lunghe code in direzione Milano.

Un incidente stradale ha causato disagi significativi sull’autostrada A8, in direzione Milano, nel tratto tra Gallarate e l’innesto con la A36, durante la mattinata di giovedì 17 ottobre.

Incidente A8 Gallarate: traffico bloccato e rallentamenti verso A36, donna ferita

L’episodio, avvenuto poco dopo le 9, ha provocato rallentamenti intensi e code che si sono estese per diversi chilometri.

La vittima dell’incidente è una donna di 47 anni, che ha subito ferite dopo aver impattato contro un ostacolo. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, tra cui l’ATS di Novate e la Soreu Laghi, per fornire assistenza e monitorare le condizioni della donna. Il codice di intervento è stato giallo, segnalando una situazione seria, ma non in pericolo di vita.

Incidente A8, code e rallentamenti tra Gallarate e A36: ferita una donna

Le forze dell’ordine sono attivamente impegnate nella gestione della situazione, cercando di dirigere il traffico e garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti. La situazione viaria resta complessa, con lunghe attese per chi si trova nel tratto interessato. Gli agenti della Polizia Stradale stanno fornendo aggiornamenti sulla viabilità e suggerendo percorsi alternativi per ridurre i disagi.

La causa dell’incidente è attualmente oggetto di indagini, mentre i soccorritori lavorano per garantire che la donna riceva le cure necessarie. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.