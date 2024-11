Un incidente inaspettato durante la commemorazione

Durante la giornata di commemorazione dei defunti, un uomo di circa 40 anni ha vissuto un’esperienza traumatica al cimitero di Cento, nel Ferrarese. Mentre si trovava in compagnia di una zia, l’uomo ha subito un incidente che ha attirato l’attenzione di molti presenti. Mentre percorrevano il porticato per raggiungere i loculi dei loro cari, una lastra di marmo ha ceduto, causando la caduta dell’uomo in una tomba sottostante, da un’altezza di circa due metri.

Intervento tempestivo dei soccorsi

La zia, visibilmente spaventata, ha iniziato a gridare, attirando l’attenzione delle persone nelle vicinanze. In pochi minuti, sono giunti sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale del 118, allertati dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri di Cento. I pompieri, utilizzando delle imbracature, si sono calati nella tomba per recuperare l’uomo, che fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. Questo intervento rapido e coordinato ha evitato conseguenze più gravi.

Chiusura del porticato e misure di sicurezza

In seguito all’incidente, il passaggio sotto ai portici è stato chiuso al pubblico e rimarrà inaccessibile fino a nuove disposizioni. Le autorità locali stanno valutando la situazione per garantire la sicurezza dei visitatori e prevenire futuri incidenti. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla manutenzione delle strutture cimiteriali e sulla necessità di controlli più rigorosi per evitare simili situazioni pericolose in futuro.