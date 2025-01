Un grave incidente domestico

Un bambino di soli due anni, residente a Modica, è stato ricoverato in Rianimazione pediatrica a Messina a causa di una grave ustione alla bocca. L’incidente è avvenuto quando il piccolo ha rosicchiato un cavo di un elettrodomestico, esponendo i fili e provocando una scarica elettrica. Questo tragico evento ha messo in allerta i genitori, che hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Dopo l’allerta dei genitori, il bambino è stato inizialmente ricoverato presso il pronto soccorso di Modica. Tuttavia, le sue condizioni sono apparse subito gravi, rendendo necessario il trasferimento in elisoccorso a Messina. I medici hanno confermato che, nonostante le gravi lesioni, non sono stati riscontrati danni neurologici, e si dicono fiduciosi riguardo alla sua ripresa. Il piccolo è stato intubato precauzionalmente per proteggere le vie aeree, dato il rischio associato all’ustione.

La sicurezza domestica è fondamentale

Questo incidente mette in luce l’importanza della sicurezza domestica, soprattutto quando si tratta di bambini piccoli. I genitori devono prestare particolare attenzione agli elettrodomestici e ai cavi elettrici, poiché i bambini sono naturalmente curiosi e possono facilmente imbattersi in situazioni pericolose. È fondamentale educare i bambini sui rischi elettrici e adottare misure preventive, come l’uso di coperture per le prese e il monitoraggio costante delle attività dei più piccoli in casa.