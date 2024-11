Incidente mortale a San Severo: un giovane perde la vita

Un tragico incidente nella notte

La serata di ieri si è trasformata in una tragedia per la comunità di San Severo, dove un incidente stradale ha portato alla morte di un giovane di 20 anni, Biagio Manzaro. L’incidente è avvenuto nella zona Pip, un’area periferica della città, e ha coinvolto un’autovettura, una Golf, che per motivi ancora da chiarire si è schiantata contro un cancello. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo non sono riusciti a salvare la vita del giovane.

Le conseguenze dell’incidente

Oltre alla vittima, due giovani passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di San Severo. Le loro condizioni non sono state rese note, ma la comunità spera in una pronta guarigione. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente, cercando di ricostruire i momenti che hanno preceduto il tragico impatto. La perdita di Biagio, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 4 dicembre, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi amici e familiari.

Il cordoglio della comunità

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore e commozione sui social media, dove molti coetanei e membri della comunità hanno condiviso messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi. Biagio era conosciuto e amato da tutti, e la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per San Severo. La comunità si unisce nel lutto, dimostrando solidarietà alla famiglia del giovane e a tutti coloro che lo conoscevano.