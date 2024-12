Un tragico incidente in un cantiere

Questa mattina, un grave incidente ha colpito un cantiere della Lamberet SpA, situato nella provincia di Frosinone. Durante i lavori di ampliamento e adeguamento dell’impianto, il soffitto del capannone ha ceduto, facendo precipitare due lavoratori da un’altezza di circa sei metri. Purtroppo, uno di loro, Lulzim Buci, un albanese di 53 anni, ha perso la vita, mentre l’altro, un marocchino di 31 anni, è stato trasportato d’urgenza in elicottero al San Camillo di Roma, dove la sua prognosi rimane riservata.

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 nella zona industriale, a pochi passi dall’Autostrada A1, un’area strategica per le attività commerciali. I due lavoratori, regolarmente assunti da una ditta di Imola, erano impegnati nella rimozione dell’amianto da un vecchio stabile. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri e gli ispettori della Asl, stanno attualmente indagando per verificare se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza sul lavoro.

Richiesta di maggiore sicurezza

In seguito a questo tragico evento, il sindacato Filca-Cisl di Frosinone ha chiesto con urgenza la convocazione di un tavolo di emergenza per discutere della sicurezza nei cantieri. “Non possiamo più considerare queste tragedie come eventi ineluttabili. Ogni morte sul lavoro rappresenta una sconfitta per l’intera comunità”, ha dichiarato un rappresentante del sindacato. La richiesta di un incontro coinvolge istituzioni locali, imprese, sindacati ed enti preposti alla sicurezza, con l’obiettivo di prevenire futuri incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti.