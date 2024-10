Tragico incidente avvenuto ieri sera intorno alle 19.15 a Sant’Agata Bolognese. Durante un’impatto tra un’auto e una motocicletta sulla Strada Provinciale 255, nei pressi del chilometro 16, ha perso la vita il giovane motociclista di 25 anni, residente nella provincia di Venezia. L’incidente, avvenuto dopo una rotonda, ha visto i due mezzi scontrarsi frontalmente, terminando la loro corsa in un campo vicino. Il conducente dell’automobile, originario di San Giovanni in Persiceto, è rimasto illeso. Sono giunti sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118, insieme all’elisoccorso, ma purtroppo non hanno potuto intervenire per salvare il ragazzo, deceduto sul colpo.

Incidente mortale a Sant’Agata Bolognese

Tragico incidente avvenuto ieri sera intorno alle 19.15 a Sant’Agata Bolognese. Durante un’impatto tra un’auto e una motocicletta sulla Strada Provinciale 255, nei pressi del chilometro 16, ha perso la vita il giovane motociclista di 25 anni, residente nella provincia di Venezia.

Scontro frontale dopo una rotonda

L’incidente, avvenuto dopo una rotonda, ha visto i due mezzi scontrarsi frontalmente, terminando la loro corsa in un campo vicino. Il conducente dell’automobile, originario di San Giovanni in Persiceto, è rimasto illeso.

Intervento dei soccorritori

Sono giunti sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118, insieme all’elisoccorso, ma purtroppo non hanno potuto intervenire per salvare il ragazzo, deceduto sul colpo.