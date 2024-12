Incidente mortale sul lavoro a Bianzone: un operaio perde la vita

Un grave incidente sul lavoro scuote il cantiere della tangenziale di Tirano in Valtellina.

Un tragico incidente sul lavoro

Un ennesimo incidente mortale sul lavoro ha scosso la comunità di Bianzone, in provincia di Sondrio. Un operaio di 65 anni ha perso la vita mentre era impegnato nel cantiere Anas per la realizzazione della nuova tangenziale di Tirano, un’opera strategica progettata nell’ambito dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. La notizia ha suscitato un’ondata di tristezza e preoccupazione tra i colleghi e i familiari della vittima, evidenziando ancora una volta i rischi legati al lavoro edile.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Le autorità competenti, in particolare la Procura di Sondrio, hanno avviato un’indagine per fare luce sulle circostanze che hanno portato al decesso dell’operaio. È fondamentale comprendere se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza o se l’incidente sia stato causato da fattori esterni. La sicurezza sul lavoro è un tema cruciale, e ogni incidente rappresenta un campanello d’allarme per l’intero settore.

La visita del vicepremier

Il cantiere edile era stato recentemente visitato dal vicepremier Matteo Salvini, il quale ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in progetti di grande rilevanza come quello della tangenziale di Tirano. La visita ha coinciso con l’attenzione mediatica crescente verso la sicurezza sul lavoro, un tema che richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle aziende, fino ai lavoratori stessi.