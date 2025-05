Incidente mortale sulla A4: un camion e un furgone coinvolti

Un tragico incidente sulla A4

Un grave incidente stradale si è verificato sulla A4, al chilometro 417, poco prima dello svincolo per Meleo-Roncade, in direzione Trieste. La dinamica dell’incidente ha coinvolto un camion e un furgone, con esiti tragici. Purtroppo, una persona ha perso la vita a causa di un tamponamento che ha lasciato la comunità locale in stato di shock.

Intervento dei soccorsi

Le squadre dei vigili del fuoco, prontamente accorse da Mestre e Treviso, hanno svolto un lavoro cruciale per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. L’intervento è stato reso complesso dalla situazione dell’autista del furgone, rimasto incastrato al posto di guida. I soccorritori hanno lavorato con grande impegno per estrarlo, ma purtroppo, nonostante gli sforzi, il medico del Suem, presente anche con l’elisoccorso, ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Le cause dell’incidente

Le autorità competenti stanno indagando sulle cause che hanno portato a questo tragico incidente. Al momento, non sono state rese note informazioni dettagliate riguardo alla velocità dei veicoli o a eventuali fattori esterni che potrebbero aver contribuito al tamponamento. È fondamentale che vengano effettuate tutte le verifiche necessarie per garantire la sicurezza stradale e prevenire simili tragedie in futuro.

Impatto sulla viabilità

Il grave incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità della A4, con code e rallentamenti che si sono estesi per diversi chilometri. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per evitare ulteriori complicazioni. La situazione è stata monitorata costantemente, con aggiornamenti forniti in tempo reale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.