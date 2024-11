Tragedia sulla Manduria-San Pietro in Bevagna: un 19enne perde la vita in un ...

Il tragico incidente avvenuto all’alba di questa mattina, venerdì 15 novembre, tra Manduria e San Pietro in Bevagna ha causato la morte di Gregorio Massari, un giovane ragazzo di 19 anni.

Incidente mortale sulla Manduria-San Pietro in Bevagna

Il giovane, alla guida di una Fiat rossa, sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo e avrebbe perso la vita sul colpo. La vittima, secondo le prime indiscrezioni, viaggiava a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi più volte e terminando la sua corsa in un vigneto.

Fatale l’impatto: i soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 19enne, che pare stesse raggiungendo le campagne per lavoro.

Incidente mortale sulla Manduria-San Pietro in Bevagna: indagini in corso

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, non sarebbero coinvolti altri mezzi. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili cause che hanno portato all’uscita di strada dell’auto, cercando di capire se ci siano stati fattori di distrazione o un possibile malore del giovane.

Questo tragico evento ha suscitato grande dolore nella comunità. Nel frattempo, i familiari avrebbero già affidato l’incarico all’avvocato Francesco Ferretti per l’assistenza necessaria.