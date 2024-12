Un tragico incidente a Fivizzano

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, quando un’ambulanza della Pubblica assistenza di Monzone è finita contro un muro. L’incidente ha avuto luogo lungo la strada che collega Monzone a Vinca, un’arteria stradale frequentata, ma che in quel momento si è trasformata in un teatro di tragedia. A bordo dell’ambulanza si trovava un paziente anziano, il quale, purtroppo, ha perso la vita a causa dell’impatto. Questo evento ha suscitato un’ondata di dolore e preoccupazione tra i residenti e i soccorritori.

Le conseguenze per l’equipaggio

Oltre alla tragica perdita del paziente, l’incidente ha causato ferite a tre membri dell’equipaggio. Tra di loro, un volontario di 50 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa a causa di un politrauma. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma stabili, e i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione. Gli altri due membri dell’equipaggio, un autista sessantenne e un altro volontario, hanno riportato ferite meno gravi. L’autista è stato portato all’ospedale Apuane di Massa, dove è stato sottoposto a esami per valutare la sua condizione, che sembra non essere critica.

La risposta delle autorità e dei soccorritori

Immediatamente dopo l’incidente, le autorità locali e i servizi di emergenza sono intervenuti per gestire la situazione. I soccorritori hanno lavorato instancabilmente per estrarre i feriti e garantire che ricevessero le cure necessarie. La comunità di Fivizzano si è unita nel cordoglio per la perdita del paziente e ha espresso solidarietà ai membri dell’equipaggio coinvolti nell’incidente. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. Questo evento ha messo in luce i rischi che affrontano quotidianamente i soccorritori e l’importanza della sicurezza stradale.