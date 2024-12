Un incidente drammatico nel cuore di Sassari

La notte scorsa, un grave incidente stradale ha scosso la città di Sassari, quando un automobilista di 32 anni ha perso il controllo della sua Nissan Juke, schiantandosi contro un’auto in sosta e un camion compattatore dei rifiuti. L’incidente, avvenuto intorno alle 4 del mattino, ha avuto conseguenze devastanti, lasciando un passante di 31 anni, di origini pakistane, gravemente ferito e attualmente ricoverato in rianimazione.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane automobilista stava percorrendo a grande velocità il tratto di corso Vittorio Emanuele, quando ha perso il controllo del veicolo. La Nissan Juke, risultata non intestata a lui, ha colpito un’auto parcheggiata, scaraventandola contro un camion dei rifiuti fermo poco distante. Il pedone, che si trovava sul marciapiede, è stato travolto dalla carambola e ha subito gravi lesioni.

Testimoni oculari hanno riferito che, dopo l’incidente, almeno tre persone sono scese dalla Nissan e sono fuggite a piedi, lasciando il conducente da solo. Questo comportamento ha sollevato ulteriori interrogativi sulla dinamica dell’incidente e sull’identità degli occupanti del veicolo.

Le indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco. Il pedone ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi. Un’ora dopo, il 32enne si è presentato spontaneamente in questura, accompagnato dal suo avvocato, per fornire la sua versione dei fatti.

Durante l’interrogatorio, è stato sottoposto a test per verificare la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel suo organismo. I risultati dell’alcoltest sono stati positivi, il che potrebbe aggravare ulteriormente la sua posizione legale. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, Angelo Beccu, sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e per identificare eventuali complici.

Le nuove normative sul codice della strada

Questo incidente mette in luce le recenti modifiche al codice della strada, che hanno inasprito le sanzioni per comportamenti irresponsabili alla guida. Le nuove norme prevedono pene più severe, inclusi arresti e sospensioni della patente, per chi guida sotto l’influenza di alcol o droghe. La comunità sassarese attende con ansia gli sviluppi di questa vicenda, sperando che la giustizia faccia il suo corso e che simili incidenti possano essere evitati in futuro.